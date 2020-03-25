رياضة | الأهلي يبدأ التحرك ضد النجم الساحلي بسبب "كوليبالي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ التحرك ضد النجم الساحلي بسبب "كوليبالي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مصدر داخل النادي الأهلي، بأن الشئون القانونية بالنادي تتخذ إجراءتها ضد نادي النجم الساحلي بسبب عدم إرسال أخر قسطين في صفقة الإيفواري سليماني كوليبالي.

وكان النادي الأهلي قد توصل إلى اتفاق مع النجم الساحلي لتقسيط الغرامة المالية الموقعة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمقدرة بمليون و436 ألف دولار بعد هروبه من القلعة الحمراء.

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المصدر أضاف بأنه من الطبيعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات خاصة وأن النادي لم يحصل على أخر قسطين.

وتابع المصدر بأن نادي النجم الساحلي يعاني من أزمة مالية، واعتقد هي السبب في عدم سداد أخر قسطين من غرامة كوليبالي لدى النادي الأهلي.