رياضة | مفاجأة.. الأهلي لم يحصل على مستحقاته الكاملة من انتقال رمضان صبحي لستوك سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي لم يحصل على مستحقاته الكاملة من انتقال رمضان صبحي لستوك سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن عدم حصول المارد الأحمر على باقي مستحقاته من صفقة انتقال رمضان صبحي إلى ستوك سيتي الإنجليزي.

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وقال المصدر بأن النادي لا يزال ينتظر باقي التكاليف المادية لصففة انتقال اللاعب إلى النادي الإنجليزي، ولم يتسلم مبالغ مادية من الصفقة في الفترة الماضية.

وتابع المصدر بأن قوانين الاتحاد الإنجليزي هي من تعطل حتى الآن تحويل المستحقات المالية ونتمنى أن يتم إرسالها قريبا.

وكان رمضان صبحي قد انضم من الأهلي لصفوف ستوك سيتي في صيف 2016.