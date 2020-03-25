رياضة | تحرك جديد.. ريال مدريد يواصل مكافحة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك جديد.. ريال مدريد يواصل مكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسبانى، وسفير منظمة "اليونيسيف" قيام ريال مدريد بمساعدة المنظمة الدولية على المساهمة فى محاربة فيروس "كورونا".

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وقال راموس، فى تصريحات صحفية:" إن النادى الملكى قام بتقديم معدات طبية لمختلف المستشفيات بإسبانيا خلال الفترة الماضية".

وكان الدورى الإسبانى قد توقف رسمياً فى الأيام الماضية، حيث تعتبر إسبانيا هى ثاني أكثر بلد أوروبى بعد إيطاليا تعرض لفيروس "كورونا".