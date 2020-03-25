رياضة | أبرزهم محرز.. لاعبين يخرقون الحجر الصحي في إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم محرز.. لاعبين يخرقون الحجر الصحي في إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحفية "ذا صن" الأربعاء أن عددا من نجوم كرة القدم في الدوري الإنجليزي لا يلتزمون بالتعليمات المفروضة حاليا لمواجهة فيروس كورونا ويخرجون بشكل مستمر إلى الملاهي الليلية.

وتمت مشاهدة ديلي آلي نجم فريق توتنهام في عطلة نهاية الأسبوع في أحد الملاهي لليلتين على التوالي، يحتسي المشروبات الكحولية رفقة صديقته روبي ماي وبعض أصدقائه.

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ولم يكن لاعب خط الوسط الوحيد الذي ظهر علانية في الملاهي الليلة لينضم إليه كايل ووكر زميله السابق في توتنهام والحالي في منتخب إنجلترا ولاعب مانشستر سيتي.

كما أوردت الصحيفة البريطانية أن الأمر لم يقتصر على ثنائي توتنهام، حيث تمت مشاهدة جايمس ماديسون لاعب ليستر سيتي ورياض محرز نجم مانشستر سيتي وغيرهما، متجاهلين خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا الذي ضرب البلاد، وألزم نحو مليارين من سكان العالم داخل منازلهم.

وكان لاعبو الدوري الإنجليزي قد تم أمرهم بالمحافظة على لياقتهم والتزام التدريبات المنزلية للحفاظ على مستواهم البدني، لحين استكمال نشاط الدوري الإنجليزي "البريميرليغ" الذي توقف تحت وطأة تفشي فيروس كورونا.