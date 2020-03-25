رياضة | مقترح لإقامة الأولمبياد خارج فترة الصيف

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، اليوم الأربعاء، أن الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو 2020 سيحتاج إلى تضحيات وتنازلات من كل الأطراف، قبل أن يتوقع استكمال "أحجية رائعة ودورة ألعاب مذهلة".

أكد باخ ضرورة إقامة دورة الألعاب قبل نهاية صيف 2021، وأشار إلى أن المواعيد المحتملة لن تقتصر بالضرورة على أشهر الصيف وقال: "مهمتنا تنظيم الألعاب وتحويل أحلام الرياضيين إلى حقيقة".

وستعمل مجموعة عمل باللجنة الأولمبية الدولية على تحديد الموعد الجديد لدورة الألعاب وسط جدول مزدحم بالأحداث الرياضية، بعدما تسبب الوباء في تأجيل بطولات أخرى وأبرزها بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.