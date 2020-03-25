رياضة | جريزمان يعلق على أنباء رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يعلق على أنباء رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق برشلونة الإسباني على أنباء رحيله عن الكامب نو في الفترة المقبلة.

ذكرت شبكة سكاي سبورت أن جريزمان مستاء للغاية من شائعات رحيله عن برشلونة في الصيف المقبل مؤكدا على أن كل ما ينشر مجرد شائعات

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ووفقاً لشبكة سكاي سبورت فإن جريزمان لا ينوي الرحيل عن برشلونة ولا يخطط للخروج من ملعب الكامب نو رداً على انتشار بعد الشائعات بالفترة الماضية.

واشارت الشبكة إلى أن إدارة نادي برشلونة لم ترسل أي إشارة للفرنسي بالرحيل عن الفريق وأنها لا تريد التخلي عنه كما تم نشره في الايام الماضية.



