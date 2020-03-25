رياضة | حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام عاشور يستقر على اللعب لهذا النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر قائد فريق النادي الأهلى لكرة القدم، حسام عاشور، على النادي الذي سينتقل إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وسيختار حسام عاشور الانتقال إلى بيراميدز، وذلك بعد رفض الأهلي التجديد للاعب بناء على رغبة المدير الفنى للفريق رينيه فايلر.

يدرس حسام عاشور عرض نادي بيراميدز بشكل جاد، خصوصا بعد تلقيه أكثر من مكالمة من رموز النادى تنصحه بعدم اللعب للزمالك حتى لا يخسر تاريخه مع الأهلى، وحب واحترام الجماهير.