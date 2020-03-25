شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتبرع بمليون يورو لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرع نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني بمليون يورو (1.08 مليون دولار)، لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وذكر أحد المستشفيات بمدينة برشلونة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت اليوم الأربعاء «ليو ميسي يقدم تبرعا لمحاربة كوفيد - 19. شكرا على التزامك ودعمك ليو». وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المبلغ الذي تبرع به ميسي سيتم تقسيمه بين مستشفى المدينة الكتالونية وعدة مستشفيات أخرى في الأرجنتين. Advertisements وسيساهم هذا التبرع في شراء معدات مثل القفازات والأقنعة وأجهزة التنفس. وكانت تقارير أشارت أيضا إلى أن الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تبرع بمليون يورو لكلية الطب في برشلونة أمس الثلاثاء. يذكر أن إقليم كتالونيا، الذي يعيش فيه ميسي حاليا، سجل حتى الآن 9379 حالة إصابة بفيروس كورونا و516 وفاة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ميسي يتبرع بمليون يورو لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.