واتفورد الإنجليزي يقدم ملعبه لخدمات الصحة لمكافحة الكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

قدم نادي واتفورد الدوري الإنجليزي ، بعرض ملعبه وجميع مرافق النادي لخدمة نظام الصحة الوطنية في بريطانيا في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس "كورونا" .



وقال سكوت دوكسبوري ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لواتفورد في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت "نحتاج لنسيان كرة القدم الآن والتركيز على بذل كل ما بوسعنا لدعم نظام خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة (إن أتش إس)، وعلى وجه الخصوص ، مستشفى واتفورد العام".

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وذكر النادي أن الملعب والمرافق ستكون للاستخدام الحصري لمستشفيات ويست هيرتفوردشاير (وهي ثلاث مستشفيات لخدمات الصحية الوطنية: مستشفى واتفورد العام ومستشفى مدينة سانت ألبانز ومستشفى هيميل هيمبستيد في هيرتفوردشاير).

وأضاف واتفورد "قرب مقرنا كناد لكرة القدم بجوار المستشفى يضعنا في وضع رائع لتقديم المساعدة ونحن حريصون على القيام بكل ما في قدرتنا لدعم موظفي خدمة الصحة الوطنية وعائلاتهم".

وأوضح النادي الإنجليزي "كانت رسالة حكومة المملكة المتحدة تدور حول القيام (بكل ما يلزم). وبالمثل ، سنفعل (كل ما يتطلبه الأمر) هنا في في فيكاردج رود (ملعب النادي) لتقديم دعمنا الكامل لـ(إن إتش إس) وأفرادها في وقت كانت خلاله في أشد الحاجة للمساعدة".