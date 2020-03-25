رابطة البوندسليجا تسعى لتمديد تعليق الدوري الألماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنها ستوصي بتمديد فترة تعليق منافسات المسابقة حتى نهاية أبريل المقبل، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.



وستقدم رابطة "البوندسليغا" توصيتها للأندية المحترفة الـ36 (18 فريقا في كل درجة) في اجتماع يعقد في 31 مارس.

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وقالت الرابطة: "إن هيئة رئاسة الجمعية العمومية ستوصي بتمديد تعليق مباريات البطولتين حتى 30 أبريل على الأقل".

وكررت الهيئة رغبتها في إنهاء المنافسات قبل 30 يونيو، مضيفة "تعمل الرابطة حاليا بشكل مكثف على مفاهيم خوض المباريات في وقت معين - بسبب الوضع - حتى لو من دون جماهير وبأقل عدد ممكن من العاملين في الملاعب، وفي التنظيم ومن وسائل الإعلام".

وخوض المباريات خلف أبواب موصدة، لكن مع بثها مباشرة على شاشات التلفزيون، من شأنه أن يقلل من التبعات المالية لوباء "كوفيد-19" الذي أدى الى شلل شبه كامل في مختلف النشاطات الرياضية حول العالم.

وتخشى أندية كرة القدم لاسيما في أوروبا، أن يؤثر تعليق الموسم أو احتمال إلغائه بالكامل، على عائداتها المالية التي تعتمد بشكل كبير على مصادر عدة منها مداخيل المباريات والبث التلفزيوني.