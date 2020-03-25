شكرا لقرائتكم ليبرو "طائرة الأهلى" تكشف كيف تكافح كورونا مع والدتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مريم مصطفى ليبرو فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى عن رفض والدتها نجمة اللعبة السابقة و الإعلامية هناء حمزة تناول أي وجبات سريعة فى المنزل لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت مريم مصطفى أن والدتها هناء حمزة تحرص دائما على تطهير المنزل وعدم الخروج بأى شكل من الأشكال ، مضيفة غلى أن شقيقها كابتن طيار أحمد مصطفى المرشح السابق لعضوية مجلس إدارة النادى الأهلى يحرص دائما على زيارتهما فى المنزل خلال فترة الحظر.

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وأشارت مريم إلى إنها تقوم بعمل تدريبات خفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتها البدنية خلال فترة التوقف .

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين قبل الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.