شكرا لقرائتكم خالد مهدى يطالب بتطبيق على "واتس أب" لفرق الدورى لبحث الأوضاع الكروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترح خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، عقد اجتماعا لأندية الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال "جروب" تم استحداثه على تطبيق "واتس اب" لفرق الدورى لمناقشة الأوضاع الكروية بعد إنشاء الـ "جروب" من جانب عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى لكل الأندية لمناقشة كافة المستجدات والتأكيد على الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تجنب فيروس كورونا وتنتظر أندية الدورى ما ستسفر عنه الفترة المقبلة من مستجدات لتحديد موقفها بشأن مسابقة الدورى.

ولم تحدد أندية الدورى موعد الاجتماع فى ظل الوضع الراهن حيث اكتفت بمناقشة المقترح مع الالتزام التام فى التوقيت الحالى بكافة التعليمات الصادرة بشأن تعليق النشاط الرياضى، حفاظا على سلامة الجميع فى إطار التحركات المختلفة لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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وكانت أندية الدورى الممتاز قد اتفقت على استمرار تعليق التدريبات تنفيذا لقرار تجميد النشاط الرياضى تجنبًا لانتشار فيروس كورونا وعند عودتها أن تكون فى موعد واحد يتم تحديده وفقًا للمستجدات، حيث شددت الأندية فى الجروب الذى تم إنشاؤه أن جميع الفرق ستستمر فى الراحة السلبية ومدها مع عدم عودتها إلا بصدور توجيهات جديدة، وأن تكون العودة فى موعد واحد.

ويضم جروب مديرى الكرة على واتس آب كلا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادى الزمالك وايمن حافظ وأحمد زاهر من القلعة البيضاء أيضًا، وصبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى وأحمد صالح المدير الإدارى للدراويش، وخالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، وعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدي، والعميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع وحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة ومجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان وعبد الناصر محمد مدير الكرة لإنبى وخالد جلال المدير الفنى لاف سى مصر ووليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة ونادر شوقى مدير شركة الجونة وحازم خيرت المشرف على الكرة فى وادى دجلة ومحمد عادل مدير الكرة بالمقاولون العرب ومحمد ابراهيم مدرب الاتحاد السكندرى وهانى سعيد المدير الرياضى لبيراميدز واللواء مشهور مدير الكرة بحرس الحدود.

وحرصت كل الأندية على وجود ممثليها سواء مدير الكرة أو المدير الفنى أو أحد الإداريين لتنفيذ كل القرارات التى يتفق عليها الجميع.