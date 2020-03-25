شكرا لقرائتكم أوناجم يشكر الزمالك على السماح بعودته للمغرب.. ويؤكد: كارتيرون بيدينا الأمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المغربى محمد أوناجم لاعب نادى الزمالك، أنه حريص على الإلتزام بالبرنامج الصارم الموضوع من طبيب الفريق خلال فترة الحجر الصحى المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد ، بعدما عاد اللاعب إلى بلاده بعد توقف النشاط الرياضى في مصر مؤخرا، وقال أوناجم في تصريحاته لصحيفة "المنتخب المغربية "حصلنا من طبيب الزمالك ومن المعد البدني على برامج صارمة وجب التقيد بها في حجرنا الصحي، حتى نبقي نسبيا على لياقتنا البدنية وحتى لا يزيد وزننا، مضيفا "لحسن الحظ أنني أملك في المنزل الكثير من الأدوات الرياضية التي تساعدني على تدريبات اللياقة وتقوية العضلات كل يوم".

أضاف أوناجم أنه على تواصل دائم مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وتابع "نتحدث يوميا، وهو يدفعنا دائما إلى الإبقاء على الطاقة الإيجابية، وهذا يشعرني بالأمل".

أوضح لاعب الزمالك أنه غادر مصر برفقة زميله أشرف بن شرقى في الوقت المناسب قائلا "أسعدني الله بأن عدت إلى المغرب رفقة صديقي أشرف بن شرقي في الوقت المناسب، فقد كانت الطائرة التي نقلتنا من القاهرة إلى الدار البيضاء هي الأخيرة، قبل أن يغلق المغرب مجاله الجوي، وهو قرار حكيم في ظل ما يعيشه العالم من رعب وخوف بسبب الجائحة العالمية فيروس كورونا المستجد".

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وواصل أوناجم تصريحاته "أحمد الله على أننا حصلنا على موافقة إدارة الزمالك بالعودة للمغرب في الوقت المناسب، وإلا عشت معاناة لا حد لها، لأنه كان من الصعب علي أن أدخل الحجر الصحي بالقاهرة ولا أعرف شيئًا عن والدي في هذه الظروف الصعبة"، موجها الشكر لإدارة الزمالك على السماح له بالمغادرة مع بن شرقى.

وعن يومياته مع الحجر الصحى في مسقط رأسه، قال لاعب الزمالك "هذا قضاء الله وقدره، إنه ابتلاء ولا نملك إلا أن نتقيد بالتدابير الوقائية والإحترازية، لقد دخلنا منذ يوم الجمعة الأخير في حجر صحي كامل، وهو قرار حكيم لأنه الخيار الأمثل لتجنب الوباء وللحيلولة دون تفشيه".