شكرا لقرائتكم أوناجم يشكر الزمالك على السماح بعودته للمغرب.. ويؤكد: كارتيرون بيدينا الأمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف أوناجم أنه على تواصل دائم مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وتابع "نتحدث يوميا، وهو يدفعنا دائما إلى الإبقاء على الطاقة الإيجابية، وهذا يشعرني بالأمل".
أوضح لاعب الزمالك أنه غادر مصر برفقة زميله أشرف بن شرقى في الوقت المناسب قائلا "أسعدني الله بأن عدت إلى المغرب رفقة صديقي أشرف بن شرقي في الوقت المناسب، فقد كانت الطائرة التي نقلتنا من القاهرة إلى الدار البيضاء هي الأخيرة، قبل أن يغلق المغرب مجاله الجوي، وهو قرار حكيم في ظل ما يعيشه العالم من رعب وخوف بسبب الجائحة العالمية فيروس كورونا المستجد".
وواصل أوناجم تصريحاته "أحمد الله على أننا حصلنا على موافقة إدارة الزمالك بالعودة للمغرب في الوقت المناسب، وإلا عشت معاناة لا حد لها، لأنه كان من الصعب علي أن أدخل الحجر الصحي بالقاهرة ولا أعرف شيئًا عن والدي في هذه الظروف الصعبة"، موجها الشكر لإدارة الزمالك على السماح له بالمغادرة مع بن شرقى.
وعن يومياته مع الحجر الصحى في مسقط رأسه، قال لاعب الزمالك "هذا قضاء الله وقدره، إنه ابتلاء ولا نملك إلا أن نتقيد بالتدابير الوقائية والإحترازية، لقد دخلنا منذ يوم الجمعة الأخير في حجر صحي كامل، وهو قرار حكيم لأنه الخيار الأمثل لتجنب الوباء وللحيلولة دون تفشيه".
كانت هذه تفاصيل خبر أوناجم يشكر الزمالك على السماح بعودته للمغرب.. ويؤكد: كارتيرون بيدينا الأمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.