شكرا لقرائتكم عروض فرنسية وسعودية تهدد صفقة الجزائرى بن عيادة مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الجزائرى حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق شباب قسيطنطينة الجزائرى والمرشح للزمالك، عرضًا فرنسيًا إلى جانب عروض من السعودية بجانب عرض الترجى التونسى، لضمه، إلا أن اللاعب قرر تأجيل أى حديث يخص مستقبله الكروى بسبب الوضع الصحى العالمى بسبب فيروس كورونا

وجاء ترشيح الجزائرى حسين بن عيادة للزمالك، من خلال وكيله شادى الهادى، فى ظل تألقه مع ناديه، وكشف وكيله لمسؤولى النادى الأبيض إن اللاعب فى الوقت الحالى يمتلك عدة عروض من قبل نادى الترجى التونسى وعدد من الأندية السعودية، لذا حال رغبة مسئولى قلعة ميت عقبة فى حسم الصفقة أن يتم حسمها خلال الفترة الحالية، خاصة أن عقده ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، وهو ما يسهل على الأبيض ضمه فى صفقة انتقال حر، حال الاستقرار على ضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال وكيله فى هذا الصدد: "هناك اهتمام باللاعب من أندية فى شمال افريقيا والخليج وأوروبا ولكن حتى الساعة لم يحدث أى شئ رسمى فى ظل الوضع الصحى المقلق عالميا، اللاعب لا يريد الحديث فى أى أمور تخص مشروعه الرياضى".

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ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة، حيث من المقرر، أن يلتقى الزمالك مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.