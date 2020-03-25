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رونالدو يتبرع بمواد طبية لمكافحة كورونا في البرتغال

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جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم ووكيل أعماله جورجي مينديز إلى جهود الإغاثة يوم الثلاثاء بالتبرع بمواد طبية إلى مستشفيات برتغالية تعاني لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقال مستشفى سانتا ماريا في لشبونة إن مهاجم يوفنتوس ووكيله سيتبرعان بمواد إلى جناحين بالمستشفى وتتضمن عشرة أسرة في كل جناح بجانب أجهزة تنفس صناعي وأجهزة قياس ضربات القلب ومضخات وحقن.

وفي بورتو، ثاني أكبر مدينة بالبلاد، تبرع الثنائي البرتغالي بمواد إلى جناح بمستشفى سانتو أنطونيو تتضمن 15 سريرا للرعاية الفائقة وأجهزة تنفس صناعي. وسيطلق اسما رونالدو ومينديش على الأجنحة الثلاثة.

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وقال باولو باربوزا رئيس مجلس إدارة مستشفى سانتو أنطونيو في بيان: نود تقديم الشكر لرونالدو ومينديش على هذه المبادرة المفيدة جدا للبلاد في هذا الوقت.

وسجلت البرتغال 2362 حالة إصابة بفيروس كورونا وتوفي 29 شخصا حتى الآن وهو معدل منخفض مقارنة بإيطاليا وإسبانيا لكن نظامها الصحي بات تحت ضغط بالفعل.

ولمواجهة النقص في المواد اشترت الحكومة البرتغالية 500 جهاز تنفس صناعي وأربعة ملايين كمامة من الصين.

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