حزمة إجراءات جديدة.. قرارات استثنائية لاتحاد الكرة المصري لمواجهة كورونا

كتب: ضياء السقا أعلنت اللجنة الخماسيه باتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، حزمة إجراءات جديدة، لمجابهة فيروس كورونا. وجاءت قرارات اللجنة كالتالي: - تعليق النشاط الرياضي 15 يوما -تعقيم مقرىّ اتحاد الكرة فى الجزيرة و6 أكتوبر -مخاطبة الأندية لتعقيم مقراتها وغرف خلع الملابس -منح إجازات للموظفين لمدة أسبوعين تخفيض عدد العاملين يوميا -تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى شهر يونيو -تعليق اجتماعات اللجنة الخماسية والتواصل عن طريق الواتس آب -اعلان الطوارئ فى اللجنة الطبية لمتابعة أى مستجدات Advertisements - منع المصافحة بين اللاعبين والمدربين بجانب منع الاحتفالات والاحضان والقبلات بين اللاعبين

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