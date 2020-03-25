شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. رينادا خالد لاعبة الطائرة: أتمنى أكون إعلامية وبستخدم الذكاء فى المعاكسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن ، نجمة اليوم فى برة الملعب، رينادا خالد لاعبة الكرة الطائرة فى النادى الأهلى، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين و الشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ مليش أى هواية غير الرياضة أكتر حاجة بحب أعملها فى حياتى . ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ باستا وايت صوص . من نجمك المفضل ؟ عامر منيب .. بحب كل أغانيه قوى . من مطربك المفضل ؟ عامر منيب مثل ما قولت هو نجمى ومطربى المفضل. لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه ؟ أتمنى أكون إعلامية . لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟ لا بستخدم الذكاء فى المعاكسات. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟ لا مش عاوزة أكون مثل حد من نجمات السينما أتمنى أصبح مثل الأميرة ديانا بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ الكاجوال .. مريحة بالنسبة لى أكتر . Advertisements تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟ مش عارفة بقى .. اللى ربنا كاتبه .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب.. رينادا خالد لاعبة الطائرة: أتمنى أكون إعلامية وبستخدم الذكاء فى المعاكسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.