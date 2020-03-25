شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للكاراتيه يبلغ نظيره المصرى بتأجيل الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الاتحاد المصرى للكاراتيه بريدا إلكترونيا من نظيره الدولى يخطره فيه بتأجيل الدورة الأولمبية، التى كان مقرراً إقامتها بطوكيو يوليو المقبل رسميا، لتقام صيف 2021.

وأكد محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه أن الإيميل الذى تلقاه الاتحاد يفيد بتأجيل البطولة الأولمبية رسميا حتى صيف العام القادم.

يذكر أن الكاراتيه لم يتأهل منه سوى جيانا فاروق لاعبة المنتخب وبطلة العالم ، مع توقعات بتاهل أكثر من لاعب بينهم على الصاوى، لتكون جيانا أول مصرية وعربية وأفريقية تنجح فى التأهل إلى للأولمبياد، خاصة أن هذه النسخة هى الأولى التى تشارك فيها رياضة الكاراتيه.

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وأصدرت اللجنة الولمبية الدولية بيانا رسميا أمس الثلاثاء، أعلنت فيه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020" بعدما عقد رئيس اللجنة توماس باخ اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني أبي شينزو عبر الفيديو لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على البطولة.

وقالت اللجنة فى البيان الرسمى إن الاجتماع شهد انضمام كل من موري يوشيرو رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 والوزير الأولمبي هاشيموتو سايكو ورئيس لجنة التنسيق للجنة الأولمبية الدولية جون كوتس والمدير العام للجنة الأولمبية الدولية كريستوف دي كيبر والمدير التنفيذي للألعاب الأولمبية كريستوف دوبي.

وأعرب الرئيس باخ ورئيس الوزراء آبي عن قلقهما المشترك بشأن تفشى كورونا العالمي، وآثاره على الحياة اليومية والتأثير الكبير الذي تعرض له الرياضيين العالميين الذين يستعدون للمشاركة.

وتابع البيان: "نثنى على مجهودات اليابان في مكافحة الفيروس الذى أدى الانتشار غير المسبوق وغير المتوقع لتفشي المرض إلى تدهور الوضع في بقية العالم. بعد تسجيل حوال 375 ألف حالة في جميع أنحاء العالم وفي كل بلد تقريبًا، ويتزايد عددها كل ساعة".