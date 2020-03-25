شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يؤجل جلسة تمديد عقد كارتيرون فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فى تأجيل الجلسة التى كانت سيعقدها مسئولو الزمالك مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، لحسم تمديد تعاقده مع الفريق، والتى كانت مقررًا عقدها خلال الأيام الجارية، وذلك بعد قرار مد حظر التجوال وغلق الأندية لمدة 15 يومًا جديدة تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحدد مسئولو الزمالك موعدًا للجلسة التى ستعقد مع كارتيرون لحسم تمديد تعاقده مع الفريق، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما استقروا على تجديد عقد المدرب الفرنسى، خاصة بعدما تلقى عددًا من العروض الخارجية، لذا رأت إدارة قلعة ميت عقبة، ضرورة تحصين استمرار المدرب الفرنسى فى قيادة الأبيض، خاصة بعد التوصيات التى تلقاها مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، من إدارة الكرة بالفريق بضرورة تمديد عقد كارتيرون لمواصلة النتائج الجيدة التى يقدمها مع الفريق للحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترة.

وأبدى الفرنسى كارتيرون موافقته على الاستمرار داخل الزمالك، حيث يتطلع لمواصلة انتصاراته مع الفريق بعدما نجح فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، بالإضافة إلى رغبته فى التتويج مع القلعة البيضاء ببطولة دورى أبطال أفريقيا، التى ينافس فيها الفريق هذا العام، حيث نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية ليواجه نظيره الرجاء البيضاوى، بعدما نجح فى تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية.

وأكد يحيى على، وكيل أعمال الفرنسى باتريس كارتيرون، لـ ”الخليج 365” أن عقد مدرب الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ووفقًا لهذا البند الذى بينه وبين إدارة الأبيض، فلا يحق له الرحيل إلا بعد انتهاء الموسم الكروى لذا استمراره لن يكون متوقفا على شهر معين فى هذه السنة، بل مشترطًا نهاية الموسم الكروى المتوقف حاليًا فى مصر بسبب قرار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، بتعليق النشاط الرياضى ومنافسات الدورى الممتاز، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.