شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يكشف الفارق بين بادجى ومروان محسن فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برحيل المغربى وليد أزارو للاتفاق السعودى وصلاح محسن لسموحة، أصبح فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى يملك 2 مهاجمين فقط وهما السنغالى اليو بادجى الوافد الجديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية والمخضرم مروان محسن، الذى يعد مهاجم الفريق الأساسى حتى قبل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعالم بسبب فيروس كورونا.

وأكد رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء أن ثنائى الأهلى يمتلك إمكانيات جيدة للغاية إلا أنهما يختلفان في عدة أمور، حيث كشف المدرب السويسري لجهازه المعاون أن مروان محسن هو الأفضل على مستوى التحركات وفتح اللعب لزملائه في جميع أنحاء الملعب، كما أنه يُجيد الألعاب الهوائية واستغلال الفرص، ولكن يعيبه التمركز الخاطئ وعدم الوقوف بالشكل الأمثل اثناء استلام الكرة، في الوقت الذي كشف فايلر عن مميزات بادجي والتي يعد أبرزها سرعته ورغبته الدائمة في التوجه نحو المرمى والتمركز الصحيح واستغلال الفرص أيضاً، إلا أن يعيبه عدم التصرف بشكل جيد بالكرة في بعض الأوقات وضعف إمكانية خلق الفرص لزملائه اللاعبين بالمقارنة بمروان محسن.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامج بدني من منازلهم، بعد ارسال السويسري رينيه فايلر برنامج تدريبي للاعبي الفريق عبر الواتس أب، يقومون بتأديته خلال فترة الأجازة للحفاظ علي لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدني من الاستعداد البدني قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبي الأهلي بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجري في المنزل أو في الشارع.