شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العيلة حائط صد عائلة أبو رجيلة لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق عن أن بيت العائلة الذى يجمعه بأسرته له فائدة قوية فى مكافحة كورونا فى ظل توجد والده محمود أبو رجيلة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق معه فى نفس المنزل لكن بطابق بمفرده.

وقال رحاب أبو رجيلة إن تواجده فى بيت العائلة ساهم بشكل كبير فى الاطمئنان على والده نظرا لكبر سنه خوفا من عدوى الفيروس، ويبقى على العائلة التواجد فى المنزل وعدم الخروج.

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وأشار رحاب أبو رجيلة إلى أنه لم يخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى وأبناؤه ملتزمون المنازل حرسا على سلامة العائلة.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.