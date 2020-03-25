شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كيف ينفذ مدافعو الأهلى تعليمات فايلر من منازلهم؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراقب الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر التزام لاعبى الأهلى بتنفيذ التدريبات المنزلية، حيث تم التنبيه على اللاعبين أنه سيتم استخدام حزام الجي بس أس فور عودتهم من الإجازة، لقياس مدى التزام كل لاعب بتنفيذ البرنامج التدريبي المنزلي، نظراً لقيام الحزام بقياس السعرات التي تم حرقها والتدريبات المنفذة من قبل اللاعبين، وبالتالي يتم حساب وقياس مدى التزام كل لاعب بالتعليمات.

وقام أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني بأداء تدريبات بدنية في منزله، كما حرص على الجري حول الحديقة المتواجدة أمام منزله للحفاظ على لياقته البدنية بحيث يكون جاهزاً لاستئناف النشاط الرياضي.

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ويؤدي لاعبو الأهلي برنامج بدني من منازلهم، بعد ارسال السويسري رينيه فايلر برنامج تدريبي للاعبي الفريق عبر الواتس أب، يقومون بتأديته خلال فترة الأجازة للحفاظ علي لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدني من الاستعداد البدني قبل استئناف تدريبات الفريق.

ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبي الأهلي بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجري في المنزل أو في الشارع.