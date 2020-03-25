شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: تأجيل مباراة الرجاء المغربى فى صالحنا وواثقون من الصعود العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى أن تأجيل مواجهة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" فى صالح الدراويش، وقال المنياوى فى تصريحات لـ"الخليج 365" "تأجيل مباراة الرجاء المغربى فى صالح الإسماعيلى لأننا كنا سنخوض المباراة وسط غيابات كثيرة للاعبين مؤثرين بفعل الإصابة مثل التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق وباهر المحمدى كابتن النادى".

ويضيف المنياوى "لدينا ثقة كبيرة فى لاعبينا لحصد تذكرة الصعود للمباراة النهائية لكأس العرب لاسيما أننا حققنا نتيجة إيجايبة فى لقاء الذهاب ولم تهتز شباكنا".

وفى وقت سابق ،نفي صبري المنياوي مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى وصول إخطار من الاتحاد العربى لناديه بموعد جديد لمواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال البطولة العربية قائلا:"لم يصلنا اي إخطار من الاتحاد العربي بموعد مواجهة الرجاء المغربي وكل ما يثار في هذا الشأن مجرد اجتهادات صحفية لاترتقي للصيغة الرسمية".

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وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مواجهة الرجاء والإسماعيلى ستكون فى الأسبوع الثانى من يونيو المقبل، وذلك فى حال توقف انتشار فيروس كورونا فى المغرب.

ورغم أن التوقيت الزمنى للمباراة يأتى فى ظروف صعبة فى حال تحديده فى الثانى من يونيو، وذلك بسبب مباريات المنتخبات الوطنية والمسابقات الأفريقية التى وصل فيها الرجاء لنصف نهائى عصبة الأبطال الإفريقية، فإن بعض التقارير الصحفية زعمت أن الاتحاد العربى لو يجد غير الأسبوع الثانى من يونيو ليكون أفضل تاريخ لخوض المواجهة خاصة أنه لن يعرف إجراء أى مواجهة خارجية سواء للأندية أو المنتخبات.

وأضافت التقارير الصحفية، أن نهاية شهر يونيو نفسه سيشهد فى حالة عودة المنافسات إلى مجاريها إجراء مباراة نهائى كأس محمد السادس بالمجمع الرياضى مولاى عبد الله فى العاصمة الرباط، والتى سيكون طرفها إما الرجاء الرياضى أو الاسماعيلى المصرى أو الاتحاد أو الشباب السعوديين، طرفا نصف نهائى الثاني. وتم إلغاء مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي التى كان محددا إجراؤها الأحد الماضى، بسبب إيقاف جميع الأنشطة الرياضية والمباريات على خلفية انتشار فيروس "كورونا".