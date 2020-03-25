شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف هوية عروض سيسيه الخارجية وقصة المليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن هناك عرضًا وصل النادى بخصوص رزاق سيسيه، مهاجم الفريق المعار للاتحاد السكندرى، من خارج مصر بقيمة مالية جيدة، لكن لن ننظر فيه قبل استطلاع رأى الجهاز الفنى الذى قد يتمسك باستمراره فى الموسم القادم.

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فيما من المقرر، أن يحدد مسئولو الزمالك موعدًا لعقد جلسة مع باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، لحسم تمديد تعاقده مع الفريق، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما استقروا على تجديد عقد المدرب الفرنسى، خاصة بعدما تلقى عددًا من العروض الخارجية، لذا رأت إدارة قلعة ميت عقبة، ضرورة تحصين استمرار المدرب الفرنسى فى قيادة الأبيض، بالإضافة إلى حسم ملف الصفقات الجديدة للفريق ومصير اللاعبين المُعارين، وذلك بعد التوصيات التى تلقاها مرتضى منصور، من إدارة الكرة بالفريق بضرورة تمديد عقد كارتيرون لمواصلة النتائج الجيدة التى يقدمها مع الفريق للحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترة.

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة، حيث من المقرر، أن يلتقى الزمالك مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.