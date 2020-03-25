شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى يتحدى حظر كورونا بعمل "الباستا والطعمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق والحالى لنادى مصر عن كواليس قضاء يومه فى مكافحة فيروس كورونا والتزام المنازل للوقاية من العدوى. وقال أمير عزمى إنه يستغل قضاء وقته فى المنزل فى مساعدة زوجته فى المطبخ، مشيرا إلى أنه قام بعمل باستا وطعمية أشاد بها الجميع. Advertisements وأشار أمير عزمى إلى أنه يحرص ليلا فى التوافد على منزل والده عزمى مجاهد بصحبة أولاده نظرا لتواجده معه فى نفس العمارة لكسر ملل الأولاد والالتقاء بأولاد شقيقته. وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم. كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين قبل الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

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