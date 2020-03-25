شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المصارعة: تغيير خطة الإعداد وتصحيح الأخطاء بعد تأجيل الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية التى كان مقرر إقامتها يوليو المقبل بطوكيو، حتى صيف 2021 بسبب تفشى فيروس كورونا، سيدفع الاتحادات عامة والمصارعة خاصة إلى مراجعة خطط الإعداد مرة أخرى، والبحث عن بدائل وخريطة أخرى.

وأضاف النوار أن اتحاد المصارعة سيقوم بتغير الخطط القديمة، وفقا لما سيعلنه الاتحاد الدولى للعبة عن خريطة البطولات المقبلة، وبناء عليه سيتم تغيير خطة الإعداد مرة أخرى، مع استغلال فترة التوقف و التأجيل فى تصحيح الأخطاء السابقة، وبالتالى تحديد البطولات والمعسكرات التى سيتم المشاركة فيها خلال الأشهر المقبلة.

وأصدرت اللجنة الولمبية الدولية بيانا رسميا، أمس الثلاثاء، أعلنت فيه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020" بعدما عقد رئيس اللجنة توماس باخ اجتماعا مع رئيس الوزراء اليابانى أبى شينزو عبر الفيديو لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على البطولة.

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وقالت اللجنة فى البيان الرسمى إن الاجتماع شهد انضمام كل من موري يوشيرو رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 والوزير الأولمبي هاشيموتو سايكو ورئيس لجنة التنسيق للجنة الأولمبية الدولية جون كوتس والمدير العام للجنة الأولمبية الدولية كريستوف دي كيبر والمدير التنفيذي للألعاب الأولمبية كريستوف دوبي.

وأعرب الرئيس باخ ورئيس الوزراء آبي عن قلقهما المشترك بشأن تفشى كورونا العالمي، وآثاره على الحياة اليومية والتأثير الكبير الذي تعرض له الرياضيين العالميين الذين يستعدون للمشاركة.

وتابع البيان: "نثنى على مجهودات اليابان في مكافحة الفيروس الذى أدى الانتشار غير المسبوق وغير المتوقع لتفشي المرض إلى تدهور الوضع في بقية العالم. بعد تسجيل حوال 375 ألف حالة في جميع أنحاء العالم وفي كل بلد تقريبًا، ويتزايد عددها كل ساعة".