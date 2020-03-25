شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يتواصل مع لاعبى الزمالك بطلب من كارتيرون بسبب تدريبات المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محمود شيكابالا قائد الزمالك مع زملائه بالفريق للاطمئنان على أحوالهم فى ظل توقف النشاط الرياضى، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك بعدما طالب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، شيكابالا، بضرورة التأكيد على اللاعبين على المواظبة فى برنامج تدريبات المنزل للمحافظة على لياقتهم البدنية خلال فترة التوقف الحالية.

فيما طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، من جهازه المعاون، تقريرًا شاملاً عن حالة لاعبى الفريق خلال فترة التوقف الحالية يتضمن مدى التزامهم بخوض التدريبات فى المنزل إلى جانب تقرير من الجهاز الطبى عن أوزان اللاعبين للتأكد من اتباع تعليمات المحافظة على لياقتهم البدنية من عدمه.

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وحرص الجهاز الفنى للزمالك، على الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين استعدادا للعودة للتدريبات عقب استئناف الفريق للنشاط، بعد فترة الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى للاعبين فى ظل توقف النشاط الرياضى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيواجه نظيره الرجاء البيضاوى المغربى أحد يومى 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، فى مباراة الذهاب بالمغرب، فيما ستقام مباراة العودة أحد يومى 8 أو من الشهر ذاته فى مصر.

ويترقب مسئولو الزمالك، موقف النشاط الرياضى فى مصر بعد تعليقه لمدة 15 يومًا مُجددًا ضمن الإجراءات الاحترازية تجنبًا لانتشار فيروس كورونا، على أن يحسم مسؤولو النادى الأبيض عقب تحديد موقف النشاط الرياضى، الموقف، وتحديد موعد استئناف التدريبات كما من المقرر، أن تشهد الأيام المقبلة، تحديد مجلس قلعة ميت عقبة برئاسة مرتضى منصور، موعدًا لعقد جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، لحسم تمديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.