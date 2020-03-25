شكرا لقرائتكم خبر عن المهن الرياضية تدعم الفروع بـ15 ألف جنيه لشراء كمامات وكحول لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نقابة المهن الرياضية برئاسة فتحى ندا دعم 26 نقابة فرعية بمبلغ 15 ألف جنيه لشراء الأجهزة والمعدات من كمامات وكحول ومطهرات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد مجدى الشيخ وكيل نقابة المهن الرياضية بقنا أنه تقرر صرف 250 جنيها للمدربين والإداريين أعضاء النقابة التى تنطبق عليهم الشروط، إلى جانب صرف المعاشات المتأخرة من يناير حتى شهر مارس الجاري.

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وكان اتحاد الكرة وجميع الاتحادات قرروا بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين اعتبارا من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 30 مارس 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 15 مارس الجاري.

كما قررت اللجنة الأوليمبية تأجيل اوليمبياد طوكيو لمدة عام لتقام 2021 بدلاً من 2020 ، بسبب انتشار فيروس كورونا.