شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان نجم الأهلي السابق يحتفل بعيد ميلاده رقم 50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأربعاء، ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، بعيد ميلاده رقم 50، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء في 25 مارس عام 1970، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بنادي المنصورة.

موهبة ياسر ريان الفريدة جعلته محط اهتمام مسئولي القلعة الحمراء، لينضم إلى الفريق ويصبح أفضل جناح بالنادي الأهلي في فترة التسعينات وبالتحديد في عام 1994 .

بدأ ياسر ريان مشواره الكروي مع المنصورة تحت 14 سنة وتدرج في المراحل السنية حتى صعد للفريق الأول موسم 1988 ، ولعب معه حوالي أربعة مواسم ، ثم انضم للنادي الأهلي في موسم 1992 ، وظل معه 10 مواسم متواصلة.

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وانضم ياسر ريان أيضًا لنادي إنبي موسمين قبل اعتزاله في عام 2004 ، واتجه بعدها إلى مجال التدريب.

مع الفراعنة شارك ريان مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 ، وله العديد من المباريات مع المنتخب الوطني خلال تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس القارات.

وعلى مسيرته المميزة تربى أبناء نجم النادي الأهلي، أحمد ياسر ريان وإيهاب ريان، ليحملا راية والدهما في الملاعب المصرية، والتحق الثنائي أيضاً بناشئين القلعة الحمراء، ولعل أحمد ريان بات يحظى بشهرة أكبر خلال الفترة الأخيرة بعد تألقه مع فريق الجونة والمنتخب الأوليمبي المتوج مؤخراً ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة والتي أهلت الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو.