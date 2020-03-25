الامارات | رونالدو يطلب الرحيل عن يوفنتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يطلب الرحيل عن يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع «دياريو غول» الإسباني المتخصص في أخبار الكرة عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طلب الرحيل من ناديه الحالي، يوفنتوس الإيطالي، في ظل اتصالات قوية ربطت رونالدو أخيراً بناديي، باريس سان جرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي الذي سبق أن لعب له في فترة سابقة قبل لعبه لريال مدريد الإسباني.
وذكر الموقع أن رونالدو بات مقتنعاً أن مشواره في اليوفي لن يستمر بعد موسمين، وأنه في ظل بلوغه الـ35 عاماً عليه اختيار نادٍ كبير ينهي معه مشواره. ويرغب من جانبه النادي الفرنسي في أن يكون رونالدو، بديلاً مثالياً للبرازيلي نيمار المتوقع رحيله الصيف المقبل، وأن يشكل ثنائياً مهماً مع النجم الشاب في سان جرمان، الفرنسي كيليان مبابي.
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