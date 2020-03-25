بيليه: كريستيانو أفضل من ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

يبدو أن الجدال حول الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لن يتوقف أبدًا، وخصوصًا عند الحديث عن الأفضل، ولكن بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية له قناعاته الخاصة.



الثنائي هما الأكثر سيطرة على الألقاب الفردية في عالم الساحرة المستديرة في الأونة الأخيرة، حيث فاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات، إلى جانب فوز كريستيانو بنفس الجائزة في خمس مناسبات سابقة، فإن بيليه الفائز بكأس العالم ثلاث مرات مع منتخب البرازيل له وجهة نظره الخاصة في الأفضل بين الثنائي.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تصريحات بيليه لقناة «بيلهادو» على اليوتيوب، قائلًا: "أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي هو كريستيانو رونالدو".

Advertisements

وأضاف: "أعتقد أنه الأفضل لأنه اكثر تكامًلا، ولكن لا يمكن نسيان ليونيل ميسي بالطبع، ولكنه ليس مهاجمًا".

وعلى الرغم من امتداح بيليه لرونالدو، إلا أنه أشار لبعض اللاعبين العظام قبل تواجد الثنائي ميسي ورونالدو، وعند مقارنة الثنائي بالأسماء الأسطورية في الماضي، لم يكن لدى بيليه أدنى شك أنه يأتي على رأس كل هؤلاء اللاعبين.

فأجاب بيليه عن سؤال أفضل من لعب كرة قدم جميلة، حيث أكد: "إنه سؤال يصعب الإجابة عليه، لا يمكننا نسيان زيكو، ورونالدينيو، ورونالدو الظاهرة، وفي أوروبا كرويف وبيكنباور".

وأتم: "هذا ليس خطئي، لكني أعتقد أن بيليه كان أفضل منهم جميعًا".