الاتحاد الإنجليزي يدرس مد فترة الانتقالات الصيفية إلى يناير بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

تواردت الأنباء أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من الممكن أن تظل مفتوحة حتى يناير من العام القادم، في ظل تعليق مسابقات كرة القدم في جميع الدوريات حول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء.



ويناقش الاتحاد الإنجليزي مقترحات في الوقت الحالي، بمد نافذة الانتقالات الصيفية حتى يناير المقبل، نظرا لتفشي فيروس كورونا، حيث من المقرر أن تشهد مباريات كرة القدم تأجيلًا لعدة أشهر، وهو ما من شأنه إحداث فوضى في سوق الانتقالات الذي كان من المقرر فتحه في يوليو وأغسطس المقبلين.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن أندية الدوري الإنجليزي قد ناقشت بالفعل تمديد فترة الانتقالات حتى العام المقبل، مع محاولة إيجاد بدائل أخرى للدوري الممتاز.

ووفقًا لهذا القرار من المرجح أن يتم تعليق العديد من الصفقات الضخمة، حيث يواجه اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو مستقبل غير واضح، فلا أحد يعلم على وجه التحديد متى تستأنف كرة القدم مرة أخرى.

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ولكن من المؤكد أن سوق الانتقالات الصيفية سيتم فتحه في وقت لاحق من هذا العام وقبل إنطلاق الموسم الجديد، وهذا يعني أنه سيتعين تغيير الموعد النهائي المقرر في 31 أغسطس، وهذا يعني بالتأكيد أن كرة القدم ستشهد واحدة من أطول نوافذ الانتقالات عبر تاريخها -وفقًا للتقارير الصحفية-.

في الوقت ذاته فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ملتزمة بقواعد الفيفا الخاصة بالانتقالات، في الوقت الذي أنشأت فيه فيفا مجموعة عمل للنظر في فترة الإنتقالات، والتي من المقرر أن تنظر في عقود اللاعبين بالإضافة إلى الصفقات التي من المحتمل أن تنفذ قبل نهاية الموسم.

وقال متحدث باسم الفيفا لـ«ميرور»: "قرر المكتب التنفيذي لفيفا في 18 مارس إنشاء مجموعة عمل استجابة لتفشي فيروس كورونا".

وأضاف: "ستقيم مجموعة العمل هذه الحاجة إلى تعديلات أو إعفاءات موقتة على لوائح الفيفا بشأن حالة اللاعبين وانتقالاتهم، لحماية أوضاع اللاعبين والأندية، مع تعديل فترات قيد اللاعبين".

وأتم: "لقد بدأ هذا العمل بالفعل، وسيتم تنفيذه بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الاتحادات والأعضاء، والنوادي والمسابقات واللاعبين".