شكرا لقرائتكم فايلر يكشف كيف تفوق مروان محسن على أليو بادجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برحيل المغربي وليد أزارو للاتفاق السعودي وصلاح محسن لسموحة، أصبح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يملك 2 مهاجمين صرحاء فقط وهما السنغالي اليو بادجي الوافد الجديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية والمخضرم مروان محسن، الذي يعد مهاجم الفريق الأساسي حتى قبل توقف النشاط الرياضي في مصر والعالم بسبب فيروس كورونا

وأكد رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء أن ثنائي الأهلي يمتلك إمكانيات جيدة للغاية إلا أنهما يختلفان في عددة أمور، حيث كشف المدرب السويسري لجهازه المعاون أن مروان محسن هو الأفضل على مستوى التحركات وفتح اللعب لزملائه في جميع أنحاء الملعب كما أنه يُجيد الألعاب الهوائية واستغلال الفرص، ولكن يعيبه التمركز الخاطئ وعدم الوقوف بالشكل الأمثل اثناء استلام الكرة، في الوقت الذي كشف فايلر عن مميزات بادجي والتي يعد أبرزها سرعته ورغبته الدائمة في التوجه نحو المرمى والتمركز الصحيح واستغلال الفرص أيضاً، إلا أن يعيبه عدم التصرف بشكل جيد بالكرة في بعض الأوقات وضعف إمكانية خلق الفرص لزملائه اللاعبين بالمقارنة بمروان محسن.

ويؤدي لاعبو الأهلي برنامج بدني من منازلهم، بعد ارسال السويسري رينيه فايلر برنامج تدريبي للاعبي الفريق عبر الواتس أب، يقومون بتأديته خلال فترة الأجازة للحفاظ علي لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدني من الاستعداد البدني قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبي الأهلي بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجري في المنزل أو في الشارع.