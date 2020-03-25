شكرا لقرائتكم رابطة الدورى الإسبانى تستقر على تخفيض عقود اللاعبين 10% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رابطة الدوري الإسباني "الليجا" برئاسة خافيير تيباس، تدرس مع رابطة اللاعبين العديد من المقترحات بشأن مستقبل رواتب اللاعبين فى الوضع الحالى مع تجميد النشاط الكروي وتوقف كل المسابقات الرياضية بما فيها الليجا.

وقالت إذاعة "كادينا كوبيه" إن رابطة الليجا عقدت اجتماعا مع رابطة اللاعبين، ونتم الاتفاق على تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 10% حال عدم لعب أى مباراة او استئناف المسابقة حتى 30 يونيو المقبل.

أضافت الإذاعة الإسبانية، إن الجلسة شهدت اتفاقا آخر يضمن للاعبين الحصول على نسبة 15 إلى 20 % زيادة على رواتبهم حال استئناف الدوري في قبل 30 يونيو لأن ذلك سيجبر الأندية على خوض مباراة كل 48 ساعة، وهو ما سيشكل عبئًا كبيرا على اللاعبين وبالتالى يستحقون زيادة على ذلك.

ومن ضمن المقترحات استئناف البطولة بدون جماهير إلا أن نادى برشلونة الإسباني، أعلن رفض استكمال مسابقة الليجا ودوري أبطال أوروبا بدون جمهور، فى حال استئنافها خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا القاتل، وفقاً لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن برشلونة كشف عن رغبته فى عدم إستئناف المسابقة المحلية والأوروبية بدون جمهور إلى مسئولى الكرة الإسبانية والأوروبية، خلال الاجتماعات التي عقدت في نهاية الأسبوع الماضي.

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أضافت الصحيفة، إن موقف برشلونة مفهوم ومقبول لدي مسئولى الكرة الأوروبية، أما في إسبانيا، فهناك إصرار على اللعب بأي طريقة ممكنة، من أجل جمع أموال البث التلفزيوني بعودة المسابقة من جديد.

ويرغب خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، في استكمال المسابقة من أجل الحصول على الأموال المتبقية والمتعلقة بالبث التلفزيوني، كما ترى معظم أندية الدوري الإسباني أن أموال البث هي المتحكمة في الجزء الأكبر من ميزانيتها.

لكن يفضل نادى برشلونة أن تظل كرة القدم مشهدًا مخصصًا للمشجعين، واللعب في الأجواء المعتادة بمدرجات ممتلئة.