شكرا لقرائتكم أتالانتا يعلن إصابة حارسه سبورتيلو بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أصيب ماركو سبورتيلو حارس مرمى أتلانتا بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين من لاعبي دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى 15 يوم الثلاثاء.
وقال نادي أتلانتا في بيان: لا تظهر الأعراض حاليا على ماركو، وستنتهي فترة الحجر الصحي الذي يخضع له ماركو وجميع لاعبي الفريق الأول في 27 مارس.
وإيطاليا هي أكثر الدول الأوروبية المتضررة من وباء كورونا ووصل عدد الوفيات إلى 6820 يوم الثلاثاء وهو الأعلى في العالم.
وتعد منطقة بيرغامو التي ينتمي إليها النادي الأكثر تضررا في إيطاليا وسجلت 6728 حالة إصابة.
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