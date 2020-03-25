رئيس رابطة الدوري لأندية إيطاليا: لا تسألوني عن التدريبات.. الأمر محسوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

عبر باولو دال بينو رئيس رابطة الدوري الإيطالي "سيريا آ"، عن غضبه تجاه مطالبات الأندية الإيطالية برغبتها في العودة لخوض التدريبات خلال الفترة الحالية.

عدد من الأندية الإيطالية، من بينها نابولي ولاتسيو، أعلنت في وقت سابق عن عودة اللاعبين لخوض التدريبات قبل يوم الأحد المقبل.

ورد دال بينو على مطالب الأندية الإيطالية غاضبًا في تصريحات لصحيفة كوريري ديللو سبورت، مشددًا أنه لا مجال لعودة التدريبات حاليًا.

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وقال رئيس رابطة الدوري الإيطالي: "لا تسألوني عن التدريبات، لا أريد سماع أي مشكلة عن هذا الأمر".

واختتم: "لا تدريبات في أي فريق حتى انتهاء موعد المرسوم الحالي يوم 3 أبريل القادم".

الجدير بالذكر أن إيطاليا تعد أكثر دول العالم معاناة من فيروس كورونا المتسجد (كوفيد -19) في الفترة الحالية مما أدى لتوقف الحياة بها بشكل كامل.