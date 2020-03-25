محمد إيهاب لمصراوي: فرصتنا كبيرة للمشاركة في أوليمبياد طوكيو بعد تأجيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد كمال

تحدث محمد إيهاب البطل المصري، ولاعب رفع الأثقال، عن قرار تأجيل دورة الألعاب الأوليمبية والمقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو، لصيف عام 2021 المقبل، بعد انتشار وباء كورونا.

وقال ايهاب في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "كنا ننتظر حكم المحكمة الفيدرالية حتى يمكننا المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، على الرغم من أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أكد لي من قبل أن فرصتنا أمام المحكمة الفيدرالية ضعيفة ولكننا تمسكنا بها وأكدت له أنها حتى وإن كانت 1% سأضع أملي عليها".

وتابع لاعب رفع الأثقال حديثه مشيرًا إلى أنه استمر في أداء التدريبات بشكل طبيعي في الفترة السابقة للحفاظ على مستواه، في ظل تمسكه بفرصة المحكمة الفيدرالية، إلى جانب مشاركته في عدد من مباريات الدوري الألماني، والتي توقفت بسبب انتشار وباء الكورونا.

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وواصل: "الآن لا نحتاج لأي أحكام وسنقضي فترة إيقاف الاتحاد كاملة ومع ذلك فرصتنا كبيرة للمشاركة في أوليمبياد طوكيو، ولكن علينا أولًا دفع الغرامة الموقعة علينا والمقدرة بـ 200 ألف دولار".

وعن تصريحاته بالاعتزال، قال: اعتزالي عن رفع الأثقال كان دائمًا مرهون بدورة الألعاب الأوليمبية، وعلى الرغم من وجود فرصة سابقًا للمشاركة فيها ولكنني أعلنت هذا القرار، منعًا لأي محاولة من محاولات التجنيس، لأني لن أشارك سوى تحت علم مصر.

وأتم إيهاب حديثه: "أتمنى أن تكون طوكيو هي محطتي الأخيرة وأن أحصد فيها ميدالية ذهبية بعدما تمكنت من التتويج بميداليات ذهبية في كل البطولات التي شاركت فيها ما عدا الأولمبياد وهو ما أسعى لتحقيقه".