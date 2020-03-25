مصدر لمصراوي: الأهلي يشكو النجم بسبب مستحقات كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء، تقدمت بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد إدارة النجم الساحلي بسبب التأخر في سداد المستحقات المتعلقة بالإيفواري سليماني كوليبالي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن إدارة النجم الساحلي تأخرت في دفع قسطين من المبلغ الاجمالي والمقدر بقيمة مليون و436 ألف دولار.

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وأضاف المصدر، أن الأهلي كلف المحامي السويسري مونتيري بتقديم الشكوي إلي الفيفا ومتابعة الأمر.

كوليبالي كان قد وقع للأهلي في 2017 قبل أن يرحل رسميًا عن النادي الأحمر دون الحصول على إذن من ناديه، ليتجه مسئوليه للفيفا حيث وقع الأخير غرامة مالية على اللاعب قدرها مليون و400 ألف دولار.

وانتقل كوليبالي إلى النجم الساحلي في مايو الماضي حيث وقع على عقد يربطه بالنادي الساحلي لمدة أربع سنوات.