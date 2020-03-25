أوناجم: كارتيرون يتواصل معي يوميًا.. وأتبع تعليمات طبيب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك عن معاناته مع "الحجر المنزلي" في المغرب، إلى جانب نصائح محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض.

وتوجه أوناجم إلى المغرب بصحبة مواطنه أشرف بنشرقي، بعد تعليق المباريات في الدوري المصري بسبب فيروس كورونا، وحصل الثنائي على موافقة نادي الزمالك بالعودة إلى المغرب.

وخلال تصريحات لصحيفة "المنتخب المغربية" قال أوناجم: "عدت إلى المغرب في الوقت المناسب، فقد كانت الطائرة التي نقلتني أنا وأشرف بنشرقي من القاهرة إلى الدار البيضاء هي الأخيرة".

وأضاف أوناجم: "حصلنا على موافقة إدارة الزمالك بالعودة للمغرب، وإلا لعشت معاناة لا حد لها، لأنه كان من الصعب علي أن أدخل "الحجر الصحي" بالقاهرة ولا أعرف شيئًا عن والدي في هذه الظروف الصعبة".

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وتابع لاعب الزمالك: "أن أكون إلى جانب عائلتي في هذه الظروف الحرجة، نعمة أشكر الله عليها وأشكر أيضا إدارة الزمالك على السماح لنا بالمغادرة".

وعن يومياته مع الحجر المنزلي -كحال المغاربة-، قال اللاعب المغربي: "هذا قضاء الله وقدره، لا نملك إلا أن نلتزم بالتدابير الوقائية والإحترازية، العالم كله يشهد أن المغرب اتخذ إجراءات شجاعة وحكيمة تفوق بها على كثير من الدول الأوروبية، التي لم تظهر نفس الحزم فاخترقها الوباء".

وأكمل: "طبيب الزمالك والمعد البدني للفريق، وضع لنا برامج صارمة لتنفيذها خلال فترة الحجر الصحي، للمحافظة على لياقتنا البدنية".

وأردف: "كارتيرون على تواصل دائم معي ومع بنشرقي، نتحدث يوميا، ويمنحنا الطاقة الإيجابية".

وأتم أوناجم تصريحاته موجهًا رسالة إلى جماهير المغرب قائلًا: "ابقوا في منازلكم، التزموا بتعليمات النظافة وتدابير الوقاية، لا تعرضوا أنفسكم للتهلكة".