تقارير إنجليزية تكشف مصير محمد صلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد صلاح نجم ليفربول يُعد جزءًا من خطط مشروع يورجن كلوب المدير الفني للـ"الريدز".

صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، كشفت أن يورجن كلوب يرى أن صلاح ضمن خططه المستقبلية، لافتة إلى أن الجبهة الهجومية والتي يتواجد بها النجم المصري بجانب الثنائي السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو متعطشة لتحقيق المزيد من النجاحات داخل "الآنفيلد".

وأوضحت الصحيفة أن هناك وقت سيأتي لانقسام هذه الجبهة، لكن لن يحدث على المدى القريب رغم ارتباط بطل أوروبا بالتعاقد مع النجم الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني بجانب النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند الألماني.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن صلاح لن يرحل عن "الريدز" في الموسم المقبل خاصة أنه مرتبط بعقد مع متصدر الدوري الإنجليزي حتى صيف 2023.

Advertisements

نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين دائمًا ما ارتبط بالانتقال إلى قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في الفترة الماضية.

صلاح كان قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من صفوف روما الإيطالي في صفقة قدرت بـ50 مليون يورو (42 مليون يورو 8 ملايين إضافات).

واستطاع صلاح أن يحصل على العديد من الجوائز الفردية والجماعية من خلال التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول مع "الريدز".

أما على الصعيد الجماعي، فتوّج صاحب الـ28 عامًا بثلاثة ألقاب بواقع دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.