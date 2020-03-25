الأولمبية الدولية عن تكلفة تأجيل أولمبياد طوكيو: الأمر يتعلق بالأرواح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إنه لم يناقش أمر التكلفة الاقتصادية قبل الإعلان عن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020.

وأصدرت اللجنة الأولمبية بيانا مشتركا أمس الثلاثاء، مع اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو، تم الاتفاق خلاله على تأجيل المنافسات إلى موعد أقصاه صيف عام 2021 بسبب تفشي فيرس كورونا.

وخلال تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال باخ عندما سُئل عن التكلفة: "الأمر يتعلق بحماية الأرواح".

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تكلفة الاستعدادات للأولمبياد قُدرت بقيمة 10 مليار جنيه استرليني على الأقل، وفي وقت سابق قال باخ إن التأجيل سيكلف الكثير.

من جانبه أكد توشيرو موتو ، الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو 2020، أنه غير متأكد من تكلفة الخسائر التي سيتكبدها التأجيل، وقال:"سياسة التأجيل تم تحديدها فورا".

وأضاف: "سنناقش ذلك مع اللجنة الأولمبية الدولية، أنا متأكد من أن الأمور يتكون صعبة".

جدير بالذكر أن البيان الصادر عن الأولمبية الدولية أكد على ضرورة على إعادة جدولة دورة الألعاب الأولمبية الـ32 في طوكيو إلى ما بعد عام 2020 ولكن في موعد لا يتجاوز صيف 2021 ، لحماية صحة الرياضيين ، وجميع المشاركين في الألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي".