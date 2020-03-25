تقارير: لاعب باريس سان جيرمان يتصدر أولويات ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، تصدر أولويات ريال مدريد.
ويسعى النادي الملكي للتعاقد مع مبابي في الصيف المقبل حيث أصبح نجم باريس سان جيرمان ضمن أولويات ريال مدريد لتدعيم الجانب الهجومي.
صحيفة "ميرور" البريطانية نقلاً عن "ماركا" الإسبانية، قالت إن مبابي سيعود لاهتمامات ريال مدريد في سوق الانتقالات المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد من أشد المعجبين بمبابي بعدما سبق وأن أشاد باللاعب قبل مباراة الريال وباريس خلال هذه النسخة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
الصحيفة كشفت أن بإمكان ريال مدريد حسم الصفقة لصالحه بشرط تقديم عرض مغري لإدارة باريس سان جيرمان.
وارتبط مبابي بالانتقال إلى صفوف ليفربول أيضًا حيث يسعى النادي الإنجليزي للاستفادة من حقوقه رعايته الضخمة مع "نايك" للحصول على الجناح الفرنسي.
عقد صاحب الـ21 عامًا سينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، إلا أن نادي العاصمة الفرنسية يسعى لتجديد عقد نجمه أملاً في مواصلة الحفاظ على الألقاب محليًا والمنافسة أوروبيًا.
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