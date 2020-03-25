محمد فضل الله : الأندية ملتزمة بعقود اللاعبين حتى ولو تم الغاء الموسم

كشف الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح والقوانين الرياضية أن الأندية ملتزمة بعقود اللاعبين الموقعة معهم بكل بنودها خاصة المادية حتى ولو تم الغاء الموسم لظروف قهرية .
وقال فضل الله في تصريحات خاصة ان عقود اللاعبين سارية مالم ينصالعقد على بند الظروف الطارئة وهو غير معمول به في مصر ولكنه موجود في كثير من اندية أوربا .
وتابع بأن الموسم الملغي يتم احتسابه من مدة العقد وليس صحيحا انه لايحتسب كما يردد البعض فبرغم عدم اكتمال الموسم أو الغائه الا ان العقد يسري كما هو لأن القاعدة القانونية أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن الأخلال بها .
وكان مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة قد اعلنا تجميد النشاط الرياضي في مصر لمنتصف شهر إبريل جأجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا .
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