شاهد.. نجم برشلونة يواصل تدريباته من المنزل

نشر الأورجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، صورًا أثناء ممارسة تدريباته المنزلية، وذلك بعد قرار تجميد الانشطة الرياضة في إسبانيا. إسبانيا. وغرد سواريز عدد من الصور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، علق عليها " أواصل التدريبات من المنزل". عليها " أواصل التدريبات من المنزل". وكان الاتحاد الإسباني أعلن رسميًا تأجيل الدوري الإسباني لأجل غير مسمى، على أن ينظر في قراره يوم 22 من إبريل المقبل.

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