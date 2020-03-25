اللجنة الأوليمبية تدرس تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية

تدرس االجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب مقترحا تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية التي كان مقرر لها نهاية العام الجاري عقب انتهاء دورة اللعاب الأوليمبية .

ويأتي اقتراح تأجيل الانتخابات بعد قرار الأوليمبية الدولية بتأجيل دورة

اللعاب الأوليمبية طوكيو 2020 لمدة عام ، وذلك لمنح الاتحاد التي تأهلت الى دورة الالعاب الأولمبية فرصة استكمال خطط الاستعداد للمشاركة وايضا منح الاتحادات التي لم تتأهل فرصة استكمال مراحل التأهل حيث من المقرر ان تضع اللجنة الأوليمبية الدولية بالاتفاق مع الاتحادات الرياضية الدولية على وضع جدول بديل للبطولات المؤهلة في الفترة المقبلة .

وكانت اللجنة الأوليمبية الدولية قد اعلنت أمس في بيان رسميا تأجيل دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 لمدة عام .