ارتياح في الوسط الرياضي بعد تأجيل الأوليمبياد

سادت حالة من الارتياح في الوسط الرياضي حول العالم بعد صدور قرارا رسميا من اللجنة الأوليمبية الدولية بتأجيل دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا .

من جانبه أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أن قرار تأجيل الأولمبياد سيترتب عليه عدة خطوات فى الفترة القادمة على مستوى المنتخبات المصرية ، حيث تقرر إيقاف كل الخطط السابقة للأستعداد للأولمبياد على أن يتم وضع خطط بديلة وسيتم عقد اجتماعات مع رؤساء الاتحادات لمناقشة خطط المرحلة المقبلة ،

خاصة وانه من المنتظر ان يتم وضع جداول جديدة للبطولات المؤهلة من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية بالاتفاق مع الاتحاد الدولية .

وتابع حطب بأن قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتأجيل دورة طوكيو كان متوقعا ونأمل أن تثمر جهودنا القانونية في رفع الإيقاف عن لعبة الأثقال من أجل المشاركة في طوكيو بعد التأجيل ، والذي يعد فرصة للبطل إيهاب عبد الرحمن لاستعادة مستواه المعروف بعد العودة من الإيقاف .

في حين كشف البطل الأوليمبي محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال ان قرار تأجيل الأوليمبياد منحه قبله الحياة حيث اصبح باماكنه المشاركة في الأوليمبياد التي ستقام العام المقبل خاصة وان مدة الايقاف التي وقعت على اتحاد رفع الاثقال ستكون انتهت وهو ما يعزز فرصه في التراجع عن قرار الاعتزال من اجل حلم ذهبية الأوليمبياد .

واعرب عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو وعضو اللجنة الأوليمبية عن ارتياحه للقرار مؤكدا انه قرار سليم وكان متوقعا للحفاظ على سلامة وصحة الرياضيين والتي هي الأولوية الأولى لدى الجميع بصرف النظر عن اي اضرار أو استفدات اخرى لافتا الى ان التأجيل كان حتميا في ظل اضطراب خطط الاعداد للبطولة بسبب انتشار فيروس كورونا