التايكوندو يتواصل مع وزير الرياضة لتقديم الدعم للمدربين خلال فترة التوقف

ارسل الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم خطابا الى الاندية والهيئات الرياضية يطلب منهم مساندة المدربين خاصة الغير معينين بالاندية خلال فترة التوقف الحالية وعدم منع مرتباتهم بسبب توقف النشاط .

وقال سليم في تصريحات خاصة ان الاتحاد تبني مبادرة صرف

اعانات للمدربين الذين انقطعت مصادر دخلهم بسبب توقف النشاط خاصة وان اغلب المدربين ليسوا موظفين في اي مكان وليس لهم مصدر دخل سوى التدريب وتأثروا بشكل كبير بعد توقف النشاط لذلك يجب على الاندية والهيئات القيام بدورها المجتمعي تجاه هذا القطاع الهام في المنظومة الرياضية .

وكشف سليم انه تواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للموافقة على صرف إعانة عاجلة للمدربين الذين تأثروا بتوقف النشاط في كل الرياضات وليس التايكوندو فقط وابدى الوزارة موافقته المبدئية على الاقتراح وسيتم التنفيذ في أقرب وقت .