الزمالك يكشف حقيقة تسريح الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين

أعرب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن استيائه البالغ من الشائعات التى رددها البعض عن تسريح الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين، مشيرًا إلى أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وأن جميع المدربين تقاضوا رواتبهم الشهرية.

اقترح المستشار مرتضى منصور استقطاع جزء من مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، التى سيتم صرفها خلال الفترة المقبلة، بهدف تسليمها إلى عدد من الجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر المحتاجة وضحايا فيروس كورونا، حتى تكون عملية التبرع أكثر تنظيماً بدلاً من قيام كل لاعب على حدة بالإعلان عن تبرعه عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وعدم ضمان وصولها إلى مستحقيها.

من ناحية أخرى طالب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة، لاعب الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا بالتواصل مع زملائه خلال فترة التوقف الحالية من أجل الاطمئنان عليهم، والحفاظ على البرنامج التدريبى

الموضوع من الجهاز الفنى لتنفيذه فى المنزل.

وكان الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع، اعتباراً من يوم الأحد حتى يوم الجمعة، على أن يستأنف الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

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على صعيد آخر رفض الفرنسى باتريس كارتيرون حسم موقف اللاعبين المعارين من الفريق خلال الفترة الحالية، مؤكداً ضرورة الانتظار حتى نهاية الموسم الجارى للحكم عليهم بشكل كامل.

وينتظر الجهاز الفنى للفريق مشاهدة الرباعى رزاق سيسيه وأحمد رفعت وإسلام جمال من الاتحاد السكندرى وأحمد أبوالفتوح من سموحة ومعروف يوسف من المقاولون العرب، وأشرف روقا من الجيش، حيث يحسم الجهاز الفنى للفريق موقف المعارين بشكل نهائى عقب نهاية الموسم الحالى،

أو خلال الأسابيع المقبلة فى حالة إلغاء الموسم الرياضى الحالى، حيث تأتى الاختيارات بناءً على المستوى الفنى للاعبين مع فرقهم وعلى حسب احتياجات الفارس الأبيض للموسم الجديد.

يبحث الزمالك التعاقد مع ظهير أيمن خلال الموسم الجديد، بدلاً من التونسى حمدى النقاز الذى فسخ عقده مع القلعة البيضاء، إضافة إلى عمل بعض التدعيمات الأخرى فى أكثر من مركز آخر، على حسب التقرير الفنى المقرر تقديمه لمجلس الإدارة فى نهاية الموسم الجارى، حيث ينتظر مسئولو القلعة البيضاء اتضاح الرؤية بخصوص استكمال البطولات المحلية والأفريقية من عدمها فى ظل الظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

استقر الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى كارتيرون على تأجيل حسم موعد عودة التدريبات الجماعية للأبيض حتى إشعار آخر، وذلك فى ظل تعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة أسبوعين، حيث ينتظر المدرب الفرنسى، قرارات الاتحاد المصرى والأفريقى بخصوص موعد استكمال المسابقات ليضع البرنامج المناسب، وذلك فى الوقت الذى أكد الجهاز الفنى وضعه سلامة اللاعبين فى المرتبة الأولى وقبل أى شىء آخر.