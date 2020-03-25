هالاند على رادار ريال مدريد

قال تقرير صحفى إسبانى، أمس الثلاثاء، إن النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، هو هدف ريال مدريد الأول فى الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ريال مدريد يبحث عن مهاجم جديد لخلافة كريم بنزيما، فى ظل عدم تقديم الصربى لوكا يوفيتش للمستويات

المنتظرة منه.

وأشار الصحيفة إلى أن أفضل شىء بالنسبة ليوفيتش فى الصيف المقبل هو خروجه على سبيل الإعارة، أملاً فى تقديم المستويات التى كان يقدمها مع فرانكفورت.

وتبلغ قيمة هالاند- 19 عاماً- ما يقرب من

75 مليون يورو، ولكن فى ظل التوقف الحالى لنشاط كرة القدم، والأزمات المالية التى ضربت الأندية بسبب أزمة كورونا ، من المتوقع أن تنخفض قيمته عن هذا الرقم.

ويأتى التفكير فى هالاند نظراً لموهبته المتفجرة بقميص سالزبورج ومن بعده دورتموند، وتألقه بشكل ملحوظ فى دورى الأبطال، إلى جانب صغر سنه، وقدرته على قيادة هجوم الريال سنوات طويلة.