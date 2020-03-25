وزارة الرياضة تتحمل مديونيات الاتحادات لاستاد القاهرة

وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تحمل الوزارة كل مديونيات الاتحادات والهيئات رياضية لدى هيئة استاد القاهرة الدولى التى تبلغ 25 مليون جنيه.

صرح وزير الرياضة بأن تلك الخطوة تأتى فى إطار العديد من الإجراءات والضوابط التى تتخذها الوزارة حالياً لدعم ومساندة كل المؤسسات والهيئات الرياضية والشبابية، وبخاصة فى ضوء توقف كل الأنشطة الرياضية خلال الظروف الحالية، موضحاً أن تلك المديونيات كانت واجبة السداد لصالح

استاد القاهرة مقابل استخدامات مرافق وصالات وملاعب استاد القاهرة الدولى خلال الفترة الماضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن الاتحادات كانت تسدد المديونيات من عوائد البطولات والأنشطة الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، وفى ضوء الظروف الراهنة فقد تمت الموافقة على دعم تلك الاتحادات من خلال سداد مديوناتها لاستاد القاهرة.

يذكر أن الاتحادات والهيئات الرياضية التى تم

سداد مديوناتها هى اتحاد الخماسى والسباحة واليد والإسكواش والتنس والجمباز والريشة الطائرة والسرعة والسلاح والسلة والطائرة وألعاب القوى ورفع الأثقال والجودو والدراجات والوشو والتايكوندو والقوس والسهم والكاراتيه والهوكى والكاراتيه التقليدى وتنس الطاولة والترايثلون والإعاقات الذهنية والرياضة المدرسية والمكفوفين، بالإضافة إلى منطقة القاهرة للوشو ومنطقة القاهرة للسباحة ومناطق الكاراتيه بالقاهرة والقليوبية واللجنة البارالمبية.

على الجانب الآخر يبحث وزير الرياضة خلال الفترة المقبلة مع مجلس إدارة الهيئة استاد القاهرة سبل تنفيذ خطة استكمال التطوير لمرافق الاستاد وكيفية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، فضلاً عن استغلال فترة التوقف الحالية.